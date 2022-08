Sécheresse : les douches et rince pieds de la Grande Motte fermés

Depuis une semaine, tout l'hexagone est soumis à un niveau de vigilance sécheresse, un épisode qualifié "d'historique". Des mesures sont alors entrées en vigueur tout le week-end pour faire face au manque d'eau, notamment à la Grande Motte. Dès ce lundi 8 août, il est ainsi impossible d'utiliser les douches et les rince pieds de cette plage de l'Hérault.

Pour comprendre à quel point ces dispositifs sont utilisés par les baigneurs, il suffit de se balader une heure sur le front de mer. Sami fait partie des derniers vacanciers qui ont pu se doucher, après quelques heures passées dans l'eau salée de la Méditerranée. "Une fois qu'on sort de l'eau, on est encore plein de sel et de sable, une douche est agréable", dit-il.

Si certains sont mitigés, la plupart d'entre eux comprennent la décision de la mairie. "Si ça peut permettre d'économiser, de faire durer l'eau qu'on a un peu plus longtemps, c'est très bien". On prendra une douche chez nous au lieu de la prendre ici, tout simplement", réagit Marie. "Il faut s'y faire, si l'être humain ne fait pas attention, on n'aura plus d'eau", ajoute Michelle.

Malgré la sécheresse, la Grande Motte ne manque pas d'eau. Le maire de la commune, Stéphan Rossignol a néanmoins décidé d'agir par solidarité pour les communes fortement touchées. "Ce n'est pas un gros effort que de demander à ces vacanciers de se doucher à domicile", explique l'élu selon qui "ce serait indécent vis-à-vis des populations qui manquent d'eau potable de montrer que l'eau ici est gaspillée pour se rincer en sortant de la plage".

Ainsi, il ne sera plus possible d'utiliser douches et rince pieds au moins jusqu'à la fin du mois.

