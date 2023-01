Val-de-Marne : marche blanche en hommage à Tidiane, tué à l'arme blanche lors d'une rixe entre bandes

Roses à la main, tee-shirt blanc passés au-dessus des vestes, environ 1.500 personnes de tout âge ont défilé ce samedi 21 janvier à Thiais (Val-de-Marne) en hommage à Tidiane. Cet adolescent de 16 ans a été tué d'un coup de couteau lundi 16 janvier, lors d'une rixe entre jeunes de Thiais et de Choisy-le-Roi. Selon plusieurs témoins, le jeune homme tentait de séparer les deux camps avant de recevoir le coup fatal.



La foule a défilé derrière une banderole marquée "A jamais dans nos cœurs" jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où la victime était scolarisée et près duquel elle a été tuée. Lors d'une minute de silence, ses camarades se sont soutenus, épaule contre épaule.



Au micro de RTL, la sœur de Tidiane a lancé un message : "Les jeunes, faites en sorte que Tidiane soit le dernier, que cela ne se reproduise plus jamais". Le père, de son côté, a appelé les jeunes de Thiais à ne tenter "aucune forme de vengeance" : "Nous n'avons pas de rancœur envers qui que ce soit".

Quatre mineurs ont été mis en examen mercredi 18 janvier pour homicide volontaire en bande organisée et tentative d'homicide volontaire en bande organisée pour leur participation à la rixe. Ces jeunes, originaires de Choisy-le-Roi et âgés de 15 et 16 ans, ont ensuite été placés en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet.

