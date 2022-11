Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national, a été testé positif au coronavirus le 2 novembre 2020

Le chef de 27 ans, tout neuf, doit encore asseoir son autorité. Alors, il a fait le ménage tout de suite, en écartant des instances deux de ses ennemis : des élus du Pas-de-Calais très influents au sein du parti il y a quelques mois encore.

Steve Briois, le maire d'Hénin-Beaumont, dénonce une "purge" et un "virage identitaire" : "tout cela s'apparente à une purge. Il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement, ils ont été éjectés. On a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, ce n'est pas nouveau."

Dans l'entourage du président, on dénonce un caprice de mauvais perdant et d'aigris. Jordan Bardella a indiqué : "Ce sont des élections, il faut accepter le verdict des urnes." Marine Le Pen aime à dire que président de parti est un rôle ingrat. Il n'aura pas fallu une heure à Jordan Bardella pour vivre son premier psychodrame.

