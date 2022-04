Les infos de 6h - Présidentielle 2022 : ultimes demandes de procuration dans un commissariat parisien

Les vacances scolaires ont débuté pour la zone B. Au second tour, ce sera toute la France qui sera en vacances. Nombre de Français vont donc avoir besoin de faire une procuration pour l'élection présidentielle.

Dans un commissariat parisien (Île-de-France), vendredi 8 avril, une dizaine de personnes s'entassaient pour profiter des dernières heures pour faire la démarche. Victor, qui fait partie des derniers retardataires, avoue que c'est une "habitude de prendre un peu à l'arrache" les démarches administratives. "Mais c'est un sujet important, donc je le fais", ajoute-t-il.

Un peu plus loin, Marie a failli ne pas se déplacer, par crainte de trop de paperasses. Mais "le premier tour décisif" a fini de la convaincre. Car les derniers sondages, très serrés, inquiètent. À tel point que Lucie, expatriée à Hong Kong, a pris l'avion jeudi pour venir faire sa procuration. "Quand on voit à Hong Kong la diminution des droits de l'homme, on se rend compte de l'importance de défendre notre démocratie. C'est pour ça que je me suis déplacée", raconte la jeune femme qui a fait l'aller-retour en express, repartant samedi. Rappelons qu'il est possible de réaliser sa procuration jusqu'à la veille du scrutin.

Guerre en Ukraine - Le bombardement vendredi d'une gare à Kramatorsk, qui a fait 52 morts, a provoqué l'indignation internationale. Le président américain Joe Biden a dénoncé une "horrible atrocité" commise par Moscou.

Royaume-Uni - La reine Elizabeth II, qui a récemment admis avoir des difficultés à se déplacer, a renoncé à participer la semaine prochaine à la cérémonie religieuse du Jeudi Saint à laquelle elle assiste traditionnellement, a annoncé Buckingham Palace.

Salmonellose - Kinder a lancé un rappel de tous les produits fabriqués dans son usine d'Arlon, dans les Ardennes belges, après de nombreux cas de salmonellose. L'origine de la contamination n'a toujours pas été identifiée.