Le premier tour de la présidentielle aura lieu dans cinq jours et comme lors de chaque élection, de nombreux électeurs vont utiliser le système de procuration pour faire entendre leur voix. Néanmoins, plusieurs étapes sont nécessaires pour voir ce processus validé le jour J.

Attention, s'il est dans les faits possible de réaliser sa procuration jusqu'à la veille du scrutin, mieux vaut s'y prendre à l'avance pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

Le plus simple reste néanmoins de se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr et de remplir la demande qui s'y trouve. Il suffit d'indiquer le numéro d'électeur du mandataire chargé d'effectuer le vote. Cette demande peut aussi se remplir sous format papier et être déposée au commissariat de votre commune. Vous devrez décliner votre identité puis remplir plusieurs champs concernant ce mandataire : ses nom/prénom(s), adresse et date de naissance. Enfin, vous devrez choisir la durée de validité de la procuration. En cas de demande dématérialisée, un récépissé de confirmation sera ensuite envoyé à la personne souhaitant effectuer la procuration.



Le jour de l'élection, le mandataire en charge d'effectuer le vote n'aura lui qu'à se présenter au sein des bureaux de vote avec sa pièce d'identité.

