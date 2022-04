La campagne de l'entre-deux-tours se poursuit sur le terrain ce samedi 16 avril. Emmanuel Macron se rend à Marseille, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, pour un meeting. L'opération séduction continue pour le président sortant et cette fois dans un cadre idyllique où on attend 3.000 à 4.000 sympathisants au jardin du Pharo.



Un décor de carte postale avec vue imprenable sur la ville et sur le Vieux-port. Le soleil sera aussi de la partie, mais Emmanuel Macron ne vient pas en touriste. Le président-candidat sait même très bien ce qu'il vient chercher dans la cité phocéenne : l'électorat mélenchoniste, jeune et plutôt écologiste. Pour cela, deux ingrédients, taper fort sur l'extrême droite et envoyer quelques clins d'œil à gauche.

Ce samedi après-midi, Emmanuel Macron parlera de sobriété énergétique, de préservation de l'eau et des ressources naturelles. Des sujets très chers à Jean-Luc Mélenchon et à ses fans. À défaut de les séduire, il va tenter de les raisonner, de les convaincre de ne pas s'abstenir et de ne pas choisir Marine Le Pen dans huit jours.

Selon nos informations, le président-candidat a aussi essayé de jouer à fond la carte Marseille avec une invitation lancée au rappeur Soprano, qui vendredi soir hésitait encore à venir et à prendre la parole à la tribune.

