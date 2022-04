L'enquête se poursuit après la mort de Jérémie Cohen, un jeune homme de confession juive tué en février dernier après avoir été percuté par un tramway à Bobigny. Deux hommes ont été mis en examen et écroués cette semaine.

Tous deux âgés de 23 et 27 ans, les suspects s'étaient présentés de leur plein gré mardi 12 avril aux enquêteurs. Ces derniers ont expliqué la chronologie des événements. Une première scène de violence envers Jérémie Cohen dont le motif n'est pas encore déterminé, puis une seconde, celle qui a été filmée et largement diffusée sur internet, qui s'est déroulée quelques instants avant que le jeune homme prenne la fuite et soit mortellement fauché par un tramway.

Un seul des deux hommes était présent lors de cette seconde scène. Il a été mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le second est inculpé pour un motif moins grave, celui de violences volontaires en réunion.

Aucun motif antisémite n'a été révélé par l'enquête à ce stade, précise le parquet.

