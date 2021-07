Les infos de 6h - Le passe sanitaire résistera-t-il aux débats à l'Assemblée ?

La nouvelle loi sanitaire ne passe pas et les débats s'éternisent à l'Assemblée nationale. Ils ont débuté mercredi 21 juillet en début d'après-midi, et se sont poursuivis tard dans la nuit. Plus de 1.000 amendements ont été déposés. L'opposition souhaite une extension du passe sanitaire. La droite réclame plus de souplesse et le PS préfèrerait une vaccination obligatoire.

La majorité se met dans les pas de la Cnil qui demande de bien définir les contours de ce passe, car il y a "une atteinte particulièrement forte aux libertés". Les adolescents ont finalement jusqu'au 30 septembre pour valider leur passe et surtout, les restaurateurs n'auront pas à contrôler l'identité de leurs clients. On s'éloigne donc des annonces d'Emmanuel Macron.

La fermeté a vite laissé la place aux concessions. Matignon préfère dire "ajustements" ou "pédagogie", mais les concessions sont bien présentes. La grogne des restaurateurs et le lobby de leurs représentants auprès de Bercy notamment, ont fait bouger les choses. Ils n'auront donc pas à vérifier les identités de leurs clients. Quant aux amendes pour les professionnels qui ne voudraient pas contrôler les passes sanitaires, elles seront bien moins lourdes de ce qui était prévu initialement.

À écouter également dans ce journal

Vaccination - L'exécutif veut booster la campagne de vaccination. 5 millions de rendez-vous vont être débloqués et la vaccination sera proposée à la rentrée dans les collèges et les lycées.

Coronavirus - Face à la propagation du variant Delta, les restrictions sont de retour. Le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans certaines communes de Meurthe-et-Moselle, de l'Hérault et de la Vendée.

Landes - Un centre de vaccination de Saint-Paul-lès-Dax a été tagué de croix gammées. La commune a dû embaucher un vigile et a porté plainte.