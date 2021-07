Cinémas et parcs d'attractions : sont-ils préparés à l'extension du pass sanitaire ?

Ce mercredi 21 juillet, le passe sanitaire est désormais obligatoire dans les lieux de culture et de loisir regroupant plus de 50 personnes. "Une injustice" selon Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français qui dénonce "une stigmatisation" des cinémas : "nous ne comprenons pas pourquoi la mesure entre en vigueur en premier lieu dans les cinémas, comme si le lieu était plus dangereux qu'ailleurs... Pourtant, il n'y a eu aucun cas de contamination au coronavirus dans les salles depuis le début de la pandémie." affirme-t-il.

Habitué a recevoir beaucoup de monde, le Puy du fou est "beaucoup mieux préparé", admet son directeur Nicolas de Villiers : "nous sommes prêts... Les gens pourront venir au Puy du fou sans être vaccinés car le passe sanitaire n'est pas que la vaccination. Nous avons en plus ouvert un centre de dépistage sur place... Nous avons pu recruter et former des équipes très rapidement" admet-il.

Bien que le port du masque ne soit à priori pas obligatoire avec le passe sanitaire, il sera "recommandé dans les salles" selon Richard Parti. La décision finale reviendra à la personne selon son consentement. Ces mesures interviennent alors que sort en salle ce mercredi 21 juillet Kaamelott, un film très attendu. Le Grand Rex, à lui seul, a déjà "vendu 1200 billets pour la séance de 14h... Cela va être un très gros effort d'organisation" conclut-il.