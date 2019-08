publié le 16/08/2019 à 06:23

C'est l'affaire qui fait du bruit en ce moment sur les réseaux sociaux : la présence de deux ministres, le 14 août à la corrida de Bayonne. Six taureaux ont été tués face à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et surtout devant Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et chargé du bien-être animal.

Sur Twitter, l'association L214 qui dénonce régulièrement la cruauté envers les animaux, s'insurge. Colère aussi de la Fondation Brigitte Bardot par l'intermédiaire de son porte-parole, Christophe Marie.

"C'est absolument indécent. C'est totalement déplacé. C'est choquant même parce que le ministre de l'Agriculture c'est aussi le ministre responsable du bien-être animal en France. Donc on ne voit absolument pas quelle est sa place à une corrida avec mise à mort. En plus il faut rappeler que c'est quand même un acte de cruauté au niveau national puni de 30.000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement, à part dans quelques régions mais là en l’occurrence c'est le ministre des Français pour l'agriculture donc il n'a pas à aller aux corridas avec mise à mort de cette manière", a déploré Christophe Marie sur RTL.

"Il n'y a pas longtemps, il nous a annoncé qu'il allait annoncer des mesures jamais-vues en France pour protéger les animaux. Si c'est de ce niveau-là, effectivement c'est du jamais-vu et c'est scandaleux", a-t-il conclu.

Le ministre français en charge du bien-être animal à la corrida de Bayonne.

Sans commentaire.@dguillaume26 @Min_Agriculture @gouvernementFR pic.twitter.com/SnGda53LKV — L214 éthique & animaux (@L214) August 15, 2019

