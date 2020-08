et AFP

Les explosions meurtrières de Beyrouth ont déjà des conséquences. Le gouvernement égyptien a annoncé dimanche 9 août le transfert de "produits dangereux" stockés sur des sites aéroportuaires vers des lieux "sûrs", à la suite de l'explosion du 4 août au port de Beyrouth.

Des "mesures de précaution" vont être prises "concernant des produits dangereux, en s'en débarrassant immédiatement ou en les déplaçant vers des lieux de stockage sûrs, loin des aéroports et zones d'habitation", a indiqué l'aviation civile égyptienne dans un communiqué tard ce dimanche soir.

Ce communiqué fait notamment référence à des matériaux stockés dans "des entrepôts (...) à l'aéroport du Caire et dans d'autres aéroports du pays", sans donner plus de détails. "Un comité va évaluer toutes les procédures qui s'appliquent dans les zones de stockage (...) afin de prévenir tous les risques", a ajouté le ministre de l'aviation civile, Mohamed Manar.

Un comité pour évaluer les procédures des zones de stockage

Cette décision intervient après la double explosion meurtrière au port de Beyrouth le 4 août, causée par 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis six ans sans "mesures de précaution", de l'aveu même du Premier ministre libanais Hassan Diab. La déflagration, la plus violente qu'ait connue Beyrouth, a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés, selon un bilan encore provisoire. Des quartiers entiers de Beyrouth ont été dévastés par l'explosion, qui a provoqué un cratère de 43 mètres selon une source de sécurité.