L'histoire d'une disparition qui n'a toujours pas été résolue. La famille d'Estelle Mouzin vient de vivre des mois chargés d'angoisse, d'espoir et de déception.

Depuis 2020 et les aveux du tueur en série Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier, la juge a mené huit campagnes de fouilles dans les Ardennes. Mais également dans et autour du château du Sautou. L'une des demeures du couple sanguinaire. Des parcelles entières de forêt ont été défrichés, des montagnes de terres ont été retournées en suivant les indications distillées par les deux criminels.

Ils avaient été transportés plusieurs fois sur les lieux et confrontés plusieurs fois par la juge Sabine Khéris, sans succès à ce jour.

Michel Fourniret est décédé en mai dernier. Seule Monique Olivier est désormais susceptible d'extraire de sa mémoire un nouvel indice ou un souvenir plus précis de ce chemin forestier, où elle dit avoir vu son mari partir pour enterrer le corps d'Estelle.

Malheureusement, la juge Khéris qui avait gagné sa confiance et réussi à la faire parler est arrivée à la fin de son mandat, le 31 décembre dernier. Un départ laissant donc la famille Mouzin face à l'inconnu.

À écouter également dans votre journal

Coronavirus - Plus de 328.000 cas positifs ont été signalés ce vendredi 7 janvier, un nouveau record. Les hospitalisations, elles, augmentent toujours avec 3.815 patients en soins critiques.

Football - L'Olympique de Marseille a battu ce vendredi les Girondins de Bordeaux. Une première victoire en plus de quarantes années de déplacements en terre bordelaise.

Transports - La SNCF va supprimer 10% de ses TGV, à partir de ce lundi 10 janvier. La compagnie va également annuler 2 Intercités sur 10. En cause ? Une chute des réservations due à la crise sanitaire.