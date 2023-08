Canicule : 19 départements seront placés en vigilance rouge par Météo France

15 départements supplémentaires vont être placés en vigilance rouge à la canicule par Météo France mercredi 23 août, portant à 19 le nombre de départements concernés. Sont concernés : l'Ain, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse. Ils rejoignent l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône.

"Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays, précisent les météorologues. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel dès à présent en vallée du Rhône et sur le sud du Massif Central, puis progressivement en Occitanie et jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine demain, avec des températures maximales de 40°C à 42°C, voire localement plus, et de probables records à la clé".



Carte de la vigilance prévue pour le 23 août 2023 Crédit : Météo France

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...





