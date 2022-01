Les jauges lors de rassemblements font leur retour ce lundi 3 janvier mais la règle pourrait encore évoluer. Les mondes du sport et de la culture sont les principaux concernés. Le gouvernement a fixé la limite à 2.000 personnes pour un évènement à l'intérieur et 5.000 à l'extérieur.

Les députés ont toutefois voté un amendement en commission pour remplacer ces limites par des jauges proportionnées, en fonction de la taille des stades concernés par exemple. Le gouvernement n'en veut pas. Olivier Véran prévient dans une interview au Journal du Dimanche, "le gouvernement ne veut pas de l'usine à gaz des jauges proportionnelles". Le ministre défend la règle établie, contraignante mais simple et surtout applicable rapidement. Il vise ainsi uniquement les grands rassemblements.

Avec des jauges proportionnelles, les plus petits lieux seraient aussi obligés de calculer les mètres carrés et accueillir moins de public. "Ce serait kafkaïen pour tout le monde", glisse un député. Le ministre de la Santé a déjà expliqué tout ça vendredi aux marcheurs lors d'une réunion en visioconférence, histoire de les recadrer avant le débat dans l'hémicycle.

Le gouvernement reconnait que 5.000 personnes au Stade de France, qui peut en accueillir 80.000, peut sembler excessif mais cela reste un moyen de n'avoir que 5.000 personnes dans les transports et les bars autour et ainsi limiter la circulation du virus. Reste à savoir si les députés suivront le gouvernement. Olivier Véran promet des jauges proportionnelles, mais pour plus tard, dès que les conditions sanitaires s'y prêteront.

