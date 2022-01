Omicron et rentrée scolaire : un préavis de grève déposé par plusieurs syndicats

Vers une grève dans les écoles ? Ce lundi 3 janvier, les élèves reprennent le chemin des salles de classes alors que s'ouvre l'année 2022 sur une très forte reprise épidémique. Si des adaptations du protocole sanitaire ont été réalisées, peu de changements ont été faits pour celui des établissements scolaire. Un choix brocardé par les organisations de représentations des enseignants.

Ce dimanche 2 janvier, plusieurs syndicats assurent qu'ils vont déposer un préavis de grève pour l'ensemble de cette semaine de rentrée, "et tout au long du mois de janvier", a précisé la SNES-FSU dans un communiqué.

Ces derniers jugent "irresponsable" le gouvernement. Ils déplorent "l’absence d’annonces gouvernementales pour les collèges et les lycées en pleine 5ᵉ vague, avec un variant qui circule rapidement". Dans un communiqué, la CGT-Éducation réclamait le 1er janvier, "une dotation en masques chirurgicaux et FFP2 doit être faite pour l'ensemble des personnels et des élèves".

Une partie des revendications syndicales ont néanmoins étaient satisfaites alors qu'ils demandaient "une campagne de tests". Ce dimanche, le ministre de la Santé a annoncé un changement des protocoles d'isolement. Les tests PCR, antigéniques et autotests vont être systématisés en cas d'infection ou d'une déclaration de cas contact.