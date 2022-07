Les saisines auprès de la Défenseure des droits ont augmenté de 18% en 2021. Près de 115.000 dossiers au total, dont beaucoup liés à l'épidémie de coronavirus. C'est particulièrement le cas par rapport aux enfants, la Défenseure des droits est, par exemple, intervenue auprès d'un rectorat pour qu'il autorise une petite fille à porter une visière à l'école, et non un masque qu'elle ne supportait pas pour des raisons médicales.



La Défenseure des droits s'est aussi inquiétée des mesures anti-Covid sur la santé mentale des plus jeunes, et sur les restrictions d'accès aux loisirs. Elle a également aidé un agriculteur qui n'avait pas touché ses aides à cause du confinement, ou encore une femme venant du Sénégal, et soumise à quarantaine de 7 jours, qui avait écopé d'une lourde amende, puisque les policiers ne l'avaient pas trouvée chez elle au bout de 10 jours. Elle a aussi réglé des erreurs dans la mise en œuvre du passe vaccinal.

SI elle admet la pertinence de mesures d'exception face à la pandémie, la Défenseure des droits regrette "l'érosion progressive de nos libertés et de la cohésion de la société."

À écouter également dans ce journal

Fusillade aux États-Unis - Le tireur qui a ouvert le feu sur une foule près de Chicago lors de la fête nationale, a été arrêté. Caché sur un toit et armé d'un fusil, il a tué au moins 6 personnes et blessé 26 autres.

Guerre en Ukraine - Un deuxième combattant français est décédé. Il s'appelait Adrien et n'avait que 20 ans. Il avait été touché par un tir d'artillerie russe, près de Kharkiv, début juin, et a succombé à ses blessures.

SNCF - Une grève est prévue demain, ce qui devrait impacter les premiers départs en vacances. Un quart des TGV sont supprimés et les TER sont fortement perturbés.

