publié le 23/06/2020 à 18:07

C'est la deuxième fois que le Défenseur des droits demande cette pièce aux juges. Dans un courrier adressé le 27 mai aux trois magistrats chargés de l'instruction sur la mort d'Adama Traoré, Jacques Toubon réclame à nouveau l'expertise médicale privée réalisée à la demande de la famille du défunt, déjà sollicitée en novembre dernier.

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, est décédé à la suite d'une interpellation policière. Le rapport de synthèse publié en septembre 2018 conclue que le jeune homme est décédé de complications liées à une maladie génétique. L'expertise médicale que demande cette fois le Défenseur des Droits, en charge d'une enquête indépendante, va précisément à l'encontre de cette hypothèse, rapporte Le Parisien, et laisse ouverte la piste d'une asphyxie par plaquage ventral. Cette technique d'interpellation est actuellement au cœur de plusieurs affaires de violences policières, dont la mort de Cédric Chouviat le 3 janvier 2020.

Selon Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille Traoré interrogé par le journal, le silence des juges d'instruction constitue de la "rétention d'information" et confirme leur "partialité". Depuis le second courrier, deux expertises médicales aux conclusion contradictoires ont à nouveau été publiées en plein mouvement #BlackLivesMatter de dénonciation des violences policières et du racisme présent dans l'institution.