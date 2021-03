Accusations de viol contre Patrick Poivre d'Arvor : "Il ne s'est rien passé", assure-t-il

Le journaliste et animateur Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) lors d’une cérémonie de remise de prix à l'université de la Sorbonne à Paris, le 3 juillet 2009.

publié le 03/03/2021 à 21:16

Depuis deux semaines, Patrick Poivre d'Arvor est la cible d'accusations de viol de la part de Florence Porcel, une auteure avec laquelle il a eu des contacts qu'il assure être uniquement "professionnels". Invité mercredi 3 mars dans l'émission Quotidien, l'ex-présentateur du 20 heures de TF1 a tenu à donner sa version des faits. "Il ne s'est rien passé", a-t-il affirmé.

"J'ai dû voir cette femme cinq, six fois maximum en 17 ans", a assuré Patrick Poivre d'Arvor. "Je l'ai vu un quart d'heure, 20 minutes", se rappelle-t-il concernant la première entrevue avec Florence Porcel. Un entretien "professionnel" et "cordial". "J'ai beaucoup rendu service (à l'accusatrice), je n'ai pas pensé un quart de seconde que la foudre allait me tomber dessus", ajoute-t-il face à Yann Barthes.

À la question concernant d'éventuels rapports sexuels qu'il aurait eu avec la plaignante, Patrick Poivre d'Arvor a indiqué qu'il ne répondra qu'aux enquêteurs, "si les enquêteurs jugent bon de me convoquer".