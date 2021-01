publié le 08/01/2021 à 06:36

Le vaccin seule solution pour sortir de cette épidémie a répété Jean Castex hier lors de sa conférence de presse. Le premier ministre ne s'en cache pas, en fonction des chiffres dès la semaine prochaine de nouvelles mesures pourraient être prises.



Les nouvelles sont mauvaises et le gouvernement n'essaye même plus de les enjoliver. Hors de question d'alléger les restrictions sanitaires en vigueur a prévenu le Premier ministre et tant pis pour le moral des Français. Musées, cinéma, théâtre resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, pour ceux qui espéraient boire un verre ou dîner au restaurant rien ne sera pas possible avant le mois de février si la situation s'améliore et ce n'est pas la tendance.

Entre les chiffres de contamination et la menace du variant britannique plus contagieux, il faut même s'attendre à un durcissement des mesures.

