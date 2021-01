publié le 07/01/2021 à 18:09

En pleine période de crise pour le monde de la culture, cinéastes, comédiens, auteurs, musiciens et autres personnalités du milieu montrent qu'ils savent aussi se mobiliser au-delà de leur cause : 200 artistes français s'engagent en faveur de la vaccination contre la Covid-19.

Dans une courte tribune relayée par Le Parisien, 200 personnalités se sont engagées à recevoir le vaccin "pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie". Parmi elles, on compte beaucoup de célébrités : Julie Gayet, Nagui, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Daniel Auteuil ou encore Grand Corps Malade.

À l'origine de cette initiative : Stanislas Nordey, le directeur du théâtre de Strasbourg, qui a été inspiré par un appel similaire lancé par 200 maires à la fin du mois de décembre. Dans un territoire fortement impacté par la deuxième vague de Covid-19, il a contracté la maladie au début de l'épidémie et a perdu des proches. "On ne peut plus se contenter d'attendre, il faut s'emparer de notre destin", a-t-il déclaré au quotidien francilien.

Une manière de montrer l'exemple Stanislas Nordey, directeur du théâtre de Strasbourg.





Stanislas Nordey ne cache pas que la fatigue de voir la réouverture des salles de spectacles continuellement repoussée l'a aussi motivé dans sa démarche : "Cette pétition, c'est une manière de sortir de l'impasse".

Dans un contexte délicat, où une majorité de Français est réticente face à la vaccination contre la Covid-19 (58% selon le dernier sondage Odoxa), cette tribune n'est pas un appel frontal à se faire vacciner, elle est simplement incitative, comme "une manière de montrer l'exemple", explique le directeur du théâtre de Strasbourg.

L'idée a visiblement été bien reçu dans le milieu culturel français, qui s'est même montré sensible à la démarche : si tous n'ont pas répondu, Stanislas Nordey n'a "essuyé aucun refus", assure-t-il au Parisien.