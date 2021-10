Congrès LR : Michel Barnier n'avait pas payé sa cotisation au parti en 2019

Michel Barnier, qui se présente comme fidèle à sa famille politique depuis toujours, a été rattrapé par la patrouille. Le candidat n’a pas payé sa cotisation à LR en 2019, comme l'a révélé France Télévision ce jeudi 21 octobre.

Ces histoires de carte sont un sujet sensible à droite. Valérie Pécresse a fini par la reprendre et Xavier Bertrand aussi, voyant bien que les militants avaient un faible pour Michel Barnier, le seul "vrai" candidat du parti. L’argument tombe à l’eau là.

C’est la démonstration que ce petit jeu "plus LR que moi tu meurs" est risqué. Eric Ciotti va bientôt pouvoir revendiquer la carte platinum : lui, c’est promis, paye sa cotisation depuis qu’il a 16 ans.

Un lieutenant de Michel Barnier prend sa défense : "il a oublié pendant qu’il gérait le Brexit". Un autre de ses proches démine : "c’est quelques mois en 50 ans seulement, lui n’a jamais quitté le parti avec pertes et fracas en faisant un journal de 20h", contrairement à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Toujours renvoyer la patate chaude, c’est la base. Dans le camp des nouveaux revenus, on rit sous cape.

Tout le monde veut une campagne "bienveillante", mais ça part mal. Un pro-Barnier parle de "boule puante minable, preuve qu’il fait peur à ses rivaux". Ils vont finir par regretter la primaire ouverte où personne n’aurait eu besoin d’avoir sa carte. Il n’y aurait pas eu la police de l’adhésion.