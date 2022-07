Alors que le gouvernement a récemment appelé les sociétés d'autoroutes à faire un geste, le ministre des Transports, Clément Beaune, va réunir les acteurs du secteur. Lundi 11 juillet, Vinci Autoroutes a ainsi annoncé une ristourne : 10% de réduction en cas de paiement en chèques vacances. Une bonne nouvelle pour les 4,5 millions de Français concernés.

Sur l'autoroute A1, juste après le péage de Fresnes, Camille prend une petite pause avant de poursuivre son trajet jusqu'à Paris. Au total, "on a dû passer six péages" entre Bruxelles et la capitale, explique la jeune femme. Résultat des courses : 36,60 euros l'aller-retour. Un montant "assez important sur le coût du voyage", estime-t-elle avant d'ajouter : "En plus avec l'essence, ça commence à faire beaucoup".

Pour Jean, l'appel de Clément Beaune après des compagnies d'autoroutes est important. "Tout effort est intéressant. C'est un peu comme Total qui avait baissé ses prix, ce n'est pas négligeable non plus. Il faut des efforts", assure ainsi cet automobiliste. "C'est un budget alors on hésite", indique de son côté Gaëlle, adepte de l'aller-retour entre Lille et Paris. Selon cette femme, il reste l'option de prendre le train, mais "on est tributaire des horaires alors, pour plus de confort, on prend la voiture".

L'autoroute reste en effet privilégiée : 80% des Français ont fait le choix d'en emprunter pour le trajet des vacances.

À écouter également dans ce journal

Météo - Une nouvelle vague de chaleur fait son arrivée ce lundi 11 juillet dans une partie du sud-ouest et dans la basse vallée du Rhône. Elle devrait ensuite gagner le nord de l'Hexagone.

Politique - L'opposition a réclamé lundi 11 juillet une enquête parlementaire après la révélation d'échanges privilégiés entre Uber et Emmanuel Macron quand il était à Bercy.

Fait divers - Une opération coup de poing inédite a récemment été menée contre des points de vente de stupéfiants dans une trentaine de cités des Bouches-du-Rhône. Résultat : plus de 200 personnes verbalisées et une trentaine interpellées.

