Canicule : quatre questions sur cette nouvelle vague de chaleur

Rebonjour la canicule. Le mercure va s'élever dans les prochains jours à travers le pays. Cette nouvelle vague de chaleur a fait son arrivée ce lundi 11 juillet dans une partie du sud-ouest et dans la basse vallée du Rhône. Elle devrait prochainement gagner le nord de l'Hexagone.



Cet épisode caniculaire sera le deuxième de l'année en France. En juin dernier, le pays avait connu la canicule la plus précoce de son histoire. Cette nouvelle flambée des températures sera la 45e canicule enregistrée sur le territoire depuis 1947 et va rester plusieurs jours sur l'Hexagone.



Le thermomètre va grimper au-dessus des 30°C, les 40°C seront atteints dans plusieurs régions. Cette vague de chaleur est liée à "la remontée progressive sur le pays d’air très chaud en provenance du Maroc et de l’Espagne", selon Météo-France.

1. Combien de temps va-t-elle durer ?

Au mois de juin, une vague de chaleur s'était déjà abattue sur la France. Elle avait duré cinq jours. Et sa cousine de juillet a l'intention de s'installer plus longtemps avec une intensité supérieure. Le thermomètre a déjà augmenté dans le sud-ouest lundi 11 juillet. 13 départements sont déjà en alerte jaune.

Si les températures vont continuer à grimper dans cette partie du pays, le nord ne va pas y échapper. "Le temps sec et ensoleillé s'annonce durable en France", annonce la Chaîne Météo. Selon Météo France, cette chaleur devrait durer une dizaine de jours.

2. Quand le pic sera-t-il atteint ?

Cette nouvelle vague de chaleur va progressivement s'installer sur l'ensemble du territoire. Selon les prévisions de Météo France, le pic devrait être atteint le week-end du 16 et 17 juillet. Les températures pourraient être supérieures de 15°C aux normales saisonnières.

3. Quelles seront les températures ?

Les premières températures élevées se localisent dans le sud-ouest avec un thermomètre qui affiche 38°C. Le mercure dépassera les 30°C au fil des jours sur une grande partie du territoire annonce Météo France. Des pics dans les 40°C pourraient être atteints dans le sud-ouest l'après-midi.



Plusieurs cartes publiées sur les réseaux sociaux annonçaient des températures supérieures aux 45°C. Météo France a appelé à la prudence face à ces prévisions qui ne devraient pas être atteintes lors de ce nouvel épisode de fortes chaleurs.

4. Un niveau de canicule jamais atteint ?

La canicule est une période de chaleur où les températures dépassent les 33°C la journée et les 20°C en soirée. Des seuils d'alerte par département ont été mis en place depuis 2004 à la suite d'un fort épisode caniculaire en 2003.



Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont décédées durant la première quinzaine d'août où les températures étaient supérieures 35°C. Un autre épisode en 2019 avait aussi marqué les esprits. Le météorologue Stéven Tual préfère rester prudent au sujet de l'intensité de cette nouvelle canicule. "Le paramètre le plus inquiétant reste la durée. Elle semble s'étendre au-delà du lundi 18 juillet. La dernière canicule aussi longue était celle de 2003. Reste à voir si l'intensité sera comparable", précise-t-il sur son compte Twitter.

