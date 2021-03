publié le 16/03/2021 à 07:05

C'est une information RTL, le gouvernement a décidé de renforcer le dispositif "petits-déjeuners gratuits à l'école". Une opération qui existe depuis 1 an et demi déjà, destinée à permettre aux élèves, dont les familles sont les plus en difficulté, de pouvoir manger à leur faim, et prendre ce premier repas de la journée, qui dans certains foyers n'existe pas faute de moyens.

Jusqu'ici, 12 millions d'euros étaient consacrés à financer ces petits-déjeuners, on passera bientôt à 40 millions, une façon de booster l'opération. Il s'agit de remobiliser autour de ce dispositif plus que jamais nécessaire, dit le gouvernement, au vu des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

L'an dernier, l'objectif de 200.000 élèves bénéficiaires n'a pas été atteint. Bien sûr, il y a eu le confinement, puis les protocoles sanitaires stricts. L'épidémie a freiné le déploiement des petits-déjeuners gratuits. Toutefois, il s'agit aussi de convaincre les mairies, qui doivent assurer la logistique et assumer le coût du dispositif. La subvention versée aux municipalités qui est aujourd'hui d'un euro par enfant et par petit-déjeuner va donc être revalorisée à 1 euro 30. Un effort financier pour que la mesure concerne au moins 265.000 enfants.



Il s'agit également d'augmenter le nombre de petits-déjeuners pour chacun de ces élèves, car, généralement, là où le dispositif est déjà mis en place, on ne sert qu'un petit-déjeuner par semaine. L'objectif est que ces petits-déjeuners gratuits deviennent quotidiens, en premier lieu dans les écoles en réseau d'éducation prioritaire renforcée.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La France suspend à son tour, par mesure de précaution, la vaccination avec AstraZeneca. Cette décision a été annoncée hier soir par Emmanuel Macron. En cause, plusieurs cas de thrombose chez des patients vaccinés.



Faits divers - Trois mois se sont écoulés depuis la disparition de Delphine Jubillar, et les indices dont disposent aujourd'hui les enquêteurs sont très minces. Cette mère de famille, infirmière dans le Tarn, laisse derrière elle deux enfants âgés de 6 ans et 18 mois.

Société - Cinq mois après la fermeture administrative de la mosquée de Pantin, Gérald Darmanin demande au préfet de Seine-Saint-Denis sa réouverture à la suite de la démission du recteur. Le lieu de culte avait été fermé après l'assassinat de Samuel Paty.