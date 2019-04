publié le 23/04/2019 à 14:44

L'État va financer des petits-déjeuners gratuits à l'école à hauteur de six millions d'euros en 2019. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos. Cette mesure fait partie des promesses du Plan pauvreté, annoncé en septembre dernier par Emmanuel Macron. Elle concernera à terme 100.000 enfants dans les territoire prioritaires.



Cette initiative offre la possibilité aux écoliers de prendre un petit-déjeuner gratuit, en arrivant à l'école le matin. Elle est testée depuis le 17 avril dernier, dans 8 académies et sera "généralisée au mois de septembre à l'ensemble du territoire", précisent les ministères. Pour bénéficier de cette aide, les écoles devront être volontaires et appartenir à une zone d'éducation prioritaire (REP et REP+), à un quartier politique de la ville ou à certaines zones rurales.

"L'objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d'apprendre dans les meilleures conditions", expliquent les deux ministres.

Le petit-déjeuner, un repas indispensable

"Cette mesure participe à la réduction des inégalités, dès le plus jeune âge", ajoutent-ils. Près d'un quart des Français saute le petit-déjeuner au moins une fois par semaine. Quant aux enfants, un sur cinq partirait à l'école le ventre vide. Pourtant, ce repas est nécessaire pour leur croissance et leur concentration.



Michel Cymes rappelle que le petit-déjeuner est le repas le plus important pour la santé, en tout cas pour les enfants. Une étude australienne a montré que ceux qui avaient tendance à mettre de côté ce repas ont développé un mauvais cholestérol, augmentant le risque cardiovasculaire.





Un petit-déjeuner doit apporter 20% des calories dont vous avez besoin pour réussir votre journée. Dans l'idéal, il consiste en un produit céréalier, un produit laitier et un produit à base de fruit. Ainsi, on obtient un mélange équilibré de protéines, glucides et lipides pour entamer la journée dans de bonnes conditions.

