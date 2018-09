publié le 13/09/2018 à 11:43

Annoncé depuis plusieurs mois, le plan pauvreté est dévoilé, ce jeudi 13 septembre. Emmanuel Macron et le gouvernement parle d'un effort "considérable" pour lutter contre la pauvreté. Il sera doté de "8 milliards d'euros sur quatre ans", comme l'a annoncé Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.



À titre de comparaison, la somme investie sous François Hollande avait été de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Ce n'est donc pas le premier plan du genre, puisqu'en 20 ans, on a multiplié les mesures sans faire reculer la pauvreté.

À quoi serviront ces 8 milliards d'euros ? À empêcher déjà les plus jeunes de sombrer dans la précarité. 30.000 places supplémentaires en crèches seront créées. Dans les écoles prioritaires, des petits-déjeuners gratuits vont être distribués. En effet, un fonds va être créer pour les financer.

Aider les enfants à s'impliquer davantage

Aller en classe le ventre plein, changerait tout. La preuve à l'école Karine de Strasbourg où le dispositif existe déjà depuis six ans. Depuis la rentrée, deux fois par semaine, une classe de CM1 se transforme en une salle de petit-déjeuner, pris tous ensemble. De nombreux enfants ne prenaient pas de petit-déjeuners tous les jours.



Céline Allaire, institutrice dans cette classe a lancé ce projet : "J'ai fait un sondage dans la classe et je me suis rendue compte que seulement cinq enfants, sur les 27 que j'avais à l'époque, prenaient un petit-déjeuner. Ce n'était pas lié à des problèmes financiers, mais une pauvreté sociale qui fait que les enfants et les familles ont des habitudes de vie plus compliquées".



Depuis qu'est-ce-qui a changé ? "L'implication des enfants en classe. C'est quelque chose de ludique qui amène à faire des mathématiques, du français, de l'Histoire. Les élèves sont aussi plus réveillés et plus attentifs jusqu'à l'heure du déjeuner".