Emmanuel Macron est en Serbie depuis hier. Le chef de l'État effectue une visite officielle à Belgrade pour tenter de renforcer le rôle de la France dans les Balkans. Le président français s'est adressé à son homologue serbe dans sa langue. Il est aussi revenu, en français, sur les sifflets qui ont accompagné sa descente des Champs-Élysées dimanche lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet.

"Le 14 juillet, c'est la Fête nationale. Quiconque est Français se souvient et est fier de son pays. Et le 14 juillet sur les Champs-Élysées défilent nos militaires, c'est à dire ceux qui chaque jour œuvrent pour protéger la patrie : nos militaires, comme nos policiers et nos pompiers : tous ceux qui ont défilé hier et qui parfois ont été abondamment sifflés par les mêmes", a lancé Emmanuel Macron.

"Moi je tiens à ce jour, je tiens à ce qu'il y ait le socle et ce que sont les valeurs de notre patrie et je remercie chaque jour nos soldats parce que de là où je suis, je sais précisément que le jour où il faut protéger la nation, que le jour où nous avons des ressortissants à protéger, c'est à eux que je demande de prendre le risque du feu. À eux, et ils le prennent. Alors vous savez moi, ce jour-là, je pense à eux, je pense à leurs familles que moi je dois regarder dans les yeux quand elles ont perdu un enfant, un mari ou un père et je ne pense pas aux autres", a conclu le chef de l'État.

