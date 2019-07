publié le 15/07/2019 à 12:28

Au moins trois enfants sont morts dans un tragique accident à Avenay-Val-d'Or dans la Marne. Un TER et une voiture sont entrés en collision à hauteur d'un passage à niveau peu avant 10 heures ce lundi 15 juillet. Aucun élément sur l'état de santé de la conductrice n'a été précisé. Les pompiers et le SAMU sont sur place.



"Il s'agirait donc d'une voiture qui a percuté le passage à niveau et au moment où elle l'a percuté, le train venant d'Épernay en direction de Reims l'a happée", indique le maire d'Avenay-Val-d'Or, Philippe Maussire, contacté par RTL. "Les barrières étaient fermées. Je peux vous assurer que c'est un passage à niveau non accidentogène, entretenu régulièrement par la SNCF", précise-t-il.

Le conducteur du TER, en état de choc, et les 24 voyageurs à bord du train, ont été pris en charge. Dans l'accident, plusieurs vitres du TER ont explosé, blessant légèrement quelques voyageurs, quatre, selon la communication SNCF Grand Est. Une cellule d'accueil et de soutien psychologique est mise en place par la préfecture de la Marne à la salle des fêtes d'Aveney-Val-d'Or.

La SNCF annonce pour le moment des retards "indéterminés" sur les trains au départ de Reims vers Épernay.