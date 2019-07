publié le 15/07/2019 à 18:46

Plus de 2.500 vacanciers ont été évacués dans la station balnéaire d'Argelès-sur-Mer. Une mesure de précaution, alors qu'un incendie attisé par le vent s'est déclaré sur la commune. Les flammes sont portées par des rafales de plus de 70 kilomètres à l'heure.

Au total, 3 campings ont été vidés. Les campeurs se sont réfugiés dans des lycées et des gymnases, mis spécialement à disposition. Ils ont été pris en charge par des agents municipaux, qui distribuent des bouteilles d'eau pour éviter le risque de déshydratation. Le reste des campeurs a trouvé un abris sur la plage. Hakim, l'un d'entre eux, déclare avoir vu les "cendres s'approcher du camping", qui peuvent provoquer un nouveau départ de feu.

Dans la région d'Argelès-sur-Mer, 70 hectares ont été ravagés. 150 pompiers sont actuellement sur place, accompagnés de 4 Canadair et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Si le feu est maîtrisé à l'avant, les rafales de vent le nourrissent à l'arrière. Les pompiers espèrent que les vents vont faiblir rapidement.

