Les infos de 5h - Vaccination, protocole scolaire... Découvrez les nouvelles règles du gouvernement

À l'école, le protocole sanitaire est allégé, d'après la nouvelle version mise en ligne hier sur le site du ministère de l'Éducation nationale.

Les élèves n'auront plus à faire les trois tests si un nouveau cas se déclare dans la classe dans un délai inférieur à sept jours. La situation était en train de devenir intenable pour de nombreuses familles : 28 établissements et plus de 9.000 classes sont aujourd'hui fermés, soit le plus haut niveau depuis le printemps dernier.

Les règles évoluent aussi concernant la vaccination des 5-11 ans. Il faudra désormais l'accord des deux parents pour vacciner un enfant. En cause, le nombre de plus en plus important d'enfants qui entrent en réanimation.

Les hospitalisations augmentent dans toutes les tranches d'âges. Mais la hausse la plus forte est chez les plus jeunes. Dorénavant, un malade sur 10 hospitalisés a moins de 40 ans. Une hausse qui est importante chez les enfants. En une semaine, 535 enfants de moins de 9 ans sont entrés à l'hôpital avec la Covid. Des hospitalisations qui ont progressé dans toutes les régions, de 18% en moyenne. Mais le nombre de personnes admises en soins critiques est restés stables. Il est même en très légère baisse de 3%.

À écouter également dans ce joural

