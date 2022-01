Novak Djokovic présenté en "Spartacus du nouveau monde" par son père Srdjan

Avant même le début de l'Open d'Australie, lundi 17 janvier, Novak Djokovic est plus que jamais au cœur de toutes les attentions. Bloqué à l’aéroport de Melbourne et retenu en raison de formalités administratives, le numéro un mondial ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur, ont assuré les autorités australiennes.

En raison d'un visa non-conforme à l’exemption de vaccination contre la Covid-19, qui est obligatoire pour qu'un joueur non-vacciné participe au premier Grand Chelem de la saison, le Serbe pourrait bien ne pas défendre son titre, lui qui a déjà remporté ce tournoi à neuf reprises.

Dans un entretien accordé au journal serbe Telegraf, son père, Srdjan, est monté au front pour défendre celui qu'il considère comme "le meilleur joueur de tennis et athlète de tous les temps". "Mon fils est en captivité ce soir en Australie mais il n'a jamais été aussi libre. Novak est devenu le symbole et le leader du monde libre, le monde des nations et des peuples pauvres et défavorisés", a-t-il estimé.

Avant d'ajouter : "Novak est le Spartacus du nouveau monde, qui ne tolère pas l'injustice, le colonialisme et l'hypocrisie. Il se bat pour l'égalité de tous les peuples de la planète, quelle que soit la couleur de peau, le Dieu auquel ils prient et leur argent".

Au cours d'une première audience jeudi devant un juge de Melbourne, un avocat du gouvernement avait indiqué que l'expulsion n'interviendrait pas avant une autre audience prévue lundi 10 janvier. La date du dénouement ?