Brevet 2021 : les sujets probables pour cette nouvelle édition

Cette année, les épreuves du brevet des collèges – Diplôme National du Brevet, DNB – se dérouleront les 28 et 29 juin prochain. Noté sur 800 points, le contrôle continue représente 400 points de la totalité, le reste est réparti entre l’orale – 100 points – et les 4 épreuves écrites de fin juin – 300 points.

Nos pronostics sont déterminés en fonction de la récurrence des sujets, des nouvelles directives et des orientations données par le ministère auprès des professeurs. Attention, ce n’est pas une raison pour faire l’impasse sur un chapitre et vous mettre en défaut ! Les pronostics sont là pour vous aider à prioriser vos révisions mais il n’y a aucune garantie qu’un sujet sorte ou non.

Le secret d’un examen réussi réside dans la régularité du travail et les entraînements que vous vous accordez. À vous de jouer ! RTL, en partenariat avec digiSchool, vous partage les sujets probables pour le brevet 2021.

Les sujets probables pour l’épreuve de Français

Comme chaque année, il est délicat d’anticiper les sujets probables pour le français. Selon nos professeurs, vous pouvez tout de même prioriser les genres littéraires et formes narratives avec leurs codes et leurs spécificités. Pour cette épreuve, vous devrez à la fois prouver votre compréhension mais également votre ressenti vis-à-vis du texte.

Plusieurs sujets chauds sont susceptibles de tomber selon nous. D’abord "se chercher, se construire" (se raconter, se représenter) mais aussi "vivre en société, participer à la société" (dénoncer les travers de la société) et enfin "progrès et rêves scientifiques", qui n’est pas tombé depuis quelques années.

Vous porterez également votre attention sur un sujet un peu plus tiède : "agir sur le monde" (Agir dans la cité : individu et pouvoir), qui pourrait également tomber le jour J.

Les sujets probables pour l’épreuve de Mathématiques

L’épreuve de mathématiques du brevet est une épreuve complète, composée de 6 à 10 exercices. C’est pourquoi, elle risque de balayer une bonne partie des chapitres étudiés cette année. Certaines notions restent néanmoins incontournables comme les notions de géométrie et le calcul littéral. Le meilleur moyen de performer dans cette épreuve repose sur des entraînements réguliers à la maison.

Selon nos professeurs, il y a plusieurs sujets chauds pour lesquels vous devriez insister dans vos révisions comme les probabilités, les fonctions, les pourcentages, les triangles, la trigonométrie, et enfin l’algorithme et la programmation.

Vous pouvez également vous plonger dans des sujets un peu moins chauds comme les transformations, la proportionnalité, l’arithmétique, l’équation et l'inéquation et bien sûr le calcul littéral.

Les sujets probables pour les épreuves d'Histoire-Géographie et d’EMC

Zoom sur l’épreuve d’histoire-géographie qui est, à nos yeux, l’épreuve la plus complexe du brevet. Elle comprend des exercices d’Histoire, de géographie et également d’enseignement moral et civique. Pour chacune de ces matières, vous devrez traiter une partie questions et une partie analyse de document. Notre conseil pour réussir cette épreuve ? Révisez vos cours en profondeur et appuyez-vous sur des fiches de révisions qui vous permettront de synthétiser l’essentiel à connaître pour le brevet.



Histoire

Pour l’épreuve d’Histoire, nous vous conseillons de réviser en priorité les chapitres "Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale", "La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement", "L’affirmation et mise en œuvre du projet européen", "Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques", et enfin, "Enjeux et conflits dans le monde après 1989".



D’autres sujets sont également susceptibles de tomber. On pense notamment à "La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance", "Indépendances et construction de nouveaux États", "Un monde bipolaire au temps de la guerre froide", et enfin "Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres".



Géographie

Pour l’épreuve de géographie, les sujets chauds sont "Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts", "Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles", "L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance", "La France et l’Europe dans le monde".



D’autres chapitres comme "Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée" et "Les territoires ultramarins français : une problématique spécifique" sont considérés comme des sujets tièdes, également à réviser.



EMC

Enfin pour les sujets probables d'enseignement moral et civique, retenez tout d’abord "Citoyenneté française et citoyenneté européenne : principes, valeurs et symboles" mais aussi "Les droits sociaux en France".



D’autres chapitres sont également probables, bien qu’un peu plus tièdes : "Les principes d’un État démocratique et leurs traductions dans les régimes politiques démocratiques. L’exemple des institutions de la Ve République", "Les menaces sur la liberté des peuples et la démocratie".

Les sujets probables pour l’épreuve de Sciences

Pour l’épreuve de sciences, seulement deux des trois matières scientifiques étudiées au programme sont évaluées. On parle ici des SVT, de la physique-chimie et de la technologie. Cette année, les épreuves définies par le ministère de l’Éducation nationale pour les séries générales sont la physique-chimie et les SVT.



SVT

Pour les SVT, plusieurs chapitres sont fortement probables comme les "Phénomènes météorologiques et climatiques", "Exploitation des ressources naturelles et action humaine", "Génétique", ou encore "Immunologie". D’autres chapitres, considérés comme tièdes, sont également à réviser : "Évolution", "Les micro-organismes", et "Reproduction".



Physique-chimie

Concernant la physique-chimie, deux sujets sont plutôt chauds, il s’agit d’ "Organisation et transformation de la matière" et "Des signaux pour observer et pour communiquer". Portez également votre attention sur le chapitre "Mouvements et interactions" qui pourrait également tomber.