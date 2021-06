Les premières estimations des résultats du second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France sont tombées. Xavier Bertrand, déjà à la tête de la région, est réélu. Selon nos estimations Harris Interactive, il l'emporte avec 52,9% des voix, contre 25,7% pour le candidat RN Sébastien Chenu et 21,4% pour la candidate du rassemblement de la gauche Karima Delli.

"Le RN a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculé", a réagi Xavier Bertrand quelques instants après les résultats. "Cette victoire, c'est d'abord la vôtre", a-t-il lancé à ses électeurs. "Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français", a ajouté Xavier Bertrand depuis son fief de Saint-Quentin (Aisne), soulignant que pour "redresser notre pays il y a un préalable: le rétablissement de l'ordre et du respect".



Au premier tour, la liste conduite par le président sortant Xavier Bertrand avait recueilli 41,39% des voix, devant le RN Sébastien Chenu (24,37%) et la liste d'union de la gauche de Karima Delli (18,99%). La liste de la majorité aux cinq ministres, menée par Laurent Pietraszewski, n'avait pas réussi à se qualifier au second tour, avec 9,13% des voix, et son leader avait appelé à voter Xavier Bertrand.

Dans l'entre-deux tours, les trois listes qualifiées s'étaient maintenues. Xavier Bertrand, également candidat à l'élection présidentielle de 2022, avait promis en avril qu'en cas de défaite, il mettrait fin à sa carrière politique.

En 2015, la liste d'union de la droite de Xavier Bertrand avait remporté les élections régionales dans les Hauts-de-France avec 57,77% des suffrages exprimés, obtenant 116 sièges au Conseil régional. La liste Front national (ancien nom du Rassemblement national) avait obtenu 42,23% des voix, et 54 sièges. À l'époque, le candidat PS Pierre de Saintignon avait retiré sa liste pour faire barrage à l'extrême-droite.