Les élections régionales seront-elles confinées ? Le Premier ministre Jean Castex devrait annoncer tout à l'heure aux députés que le gouvernement est favorable au maintien des régionales. Le Premier ministre suit l'avis des maires. 56% d'entre eux sont pour le maintien du scrutin les 13 et 20 juin. Mais cela ne fait pas l'unanimité, comme à Saint-Brice-Courcelles près de Reims où le maire réélu l'an passé, est décédé du Covid-19, 12 jours seulement après sa réélection.

Dans le cimetière de la commune de Saint-Brice-Courcelles, la tombe d'Alain Lescouet est abondamment fleurie. Un an après, cela témoigne d'une population choquée par le décès de son maire. Le traumatisme est tel, qu'une très grande majorité des 3.500 habitants comme Alain, un ancien adjoint, redevenu simple citoyen, n'ira pas voter. "Il y a trop de risques. Les grands politiques n'ont pas retenu la leçon. C'est l'une des premières fois de ma vie où je n'irai pas voter", confie-t-il.

Dans la mairie, Evelyne Quentin, qui a repris la fonction doit malgré tout organiser le scrutin, maintenu pour l'instant. Et les exigences de la préfecture sont inacceptables : "ça n'a aucun sens", dénonce-t-elle.

