publié le 11/02/2021 à 14:07

Un contre-feu. Pendant que Gérald Darmanin et Marine Le Pen débattront dans l'émission Vous avez la parole, Jean-Luc Mélenchon sera dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. "Je pars en exil politique chez Hanouna", résume-t-il dans Libération.

Le candidat la France insoumise à l'élection présidentielle revendique sa volonté de vouloir contrer le débat entre le ministre de l'Intérieur et la présidente du Rassemblement national, et aussi candidate en 2022. "Il y avait une belle opportunité (...) Deux personnages animés par la même névrose, la même obsession négative des musulmans. Être présent ailleurs, au même moment, et parler d'autre chose est un acte de résistance à cette ambiance glauque", explique-t-il.

Le député des Bouches-du-Rhône critique aussi la politique d'Emmanuel Macron avec le projet de loi "confortant le respect des principes de la République". "En fait, Le Pen et Macron tournent le dos à la France réelle. Et nous, nous voulons faire France de tout bois", lance-t-il.

Une première prise de température avant 2022

Cette interview dans l'émission de Cyril Hanouna sera surtout l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de dérouler son programme présidentiel déjà bien construit. "On y parlera de ce qui compte davantage : question sociale, bifurcation écologique, démocratie, libertés", annonce le député.

Ce dernier en profite aussi pour revendiquer son "parler vrai" et à tous. "Je ne trie, ni ne méprise aucun public, aucun lieu. Je pourrais même aller au congrès du Medef pour leur expliquer la planification écologique, assure-t-il. Je leur dirais aussi qu'ils sont en dessous de tout dans la crise sociale et pour l'indépendance de la France", glisse-t-il au passage.

Jean-Luc Mélenchon essaye de relancer l'engouement des jeunes électeurs pour sa candidature, comme en 2017. Portant aussi le programme "L'Avenir en commun", le candidat avait construit une bonne partie de sa campagne autour des réseaux sociaux et des questions-réponses avec les internautes, sans oublier l'utilisation d'un hologramme lors d'un meeting. Pour cette campagne, le leader de la France insoumise explique à Libération avoir lancé un réseau social baptisé "Action Populaire".

En attendant, les audiences des deux émissions seront attentivement scrutées, afin d'en laisser échapper une première tendant à quinze mois de l'élection présidentielle.