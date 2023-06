"Il y a trop de meurtres à Marseille" : des familles de victimes appellent à manifester

Depuis le début de l'année 2023, la ville de Marseille a déjà enregistré 23 morts par arme à feu, soit quasiment un par semaine. Pour tenter d’enrayer le cycle infernal de la violence, les mères, les tantes, les sœurs ou les cousines des victimes appellent à défiler dimanche après-midi. En pleine lumière et en plein centre-ville, ces femmes et "Le collectif des familles" veulent secouer la cité phocéenne, plongée dans une certaine apathie face à ces fusillades à répétition.

"Je vais à la marche pour mon frère qui a été assassiné il y a 7 ans. Depuis, on attend toujours une réponse judiciaire. On est tous concernés", explique cette femme. Des familles de victimes, venues de Paris, de Lyon, d’Avignon et de Perpignan, seront présentes pour crier leur lassitude et leur colère. "On a mis en place une tribune qui a été signée par plus de 200 parlementaires et 10 maires. Les mentalités changent et si on se mobilise tous il y aura un impact", ajoute une autre femme, en référence à une tribune publiée mardi sur le site de Mediapart et intitulée "De justice et de paix", qui appelle à trouver "des solutions pour mettre fin à cette violence aveugle."

Karima, elle, a distribué des tracts pour inciter les Marseillais à se mobiliser. "Tout le monde se dit sensible à la situation et qu’il y a trop de meurtres à Marseille. Plus on sera nombreux, plus le gouvernement devra prendre de vraies mesures et pas des mesurettes ponctuelles qui ne servent à rien", déplore-t-elle. Ces mères de famille veulent terminer la manifestation par une projection des visages de leurs enfants assassinés face à la préfecture.

