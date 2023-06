Comment la visite d'Emmanuel Macron à Marseille tourne au bras de fer politique

Emmanuel Macron est attendu à Marseille la semaine prochaine. Le chef de l'État vient voir l'avancée de son plan "Marseille en grand" lancé il y a 2 ans avec notamment 5 milliards d’euros promis pour rénover les écoles ou encore les transports. Mais, entre l'Élysée et la ville de Marseille, on ne se fait pas de cadeau.

C'est le genre d'histoire que seul Marseille peut nous offrir. Imaginez trois préfets, un gendarme et le chef de cabinet du président de la République, tous les cinq refoulés à l'entrée du gymnase municipal de la Busserine (14ᵉ) comme des ados à l'entrée d'une boîte. La scène s'est déroulée la semaine dernière, alors que la délégation a préparé le futur déplacement d'Emmanuel Macron (du 26 au 28 juin) et qu'il doit tenir une réunion dans cette salle.

Mais si ce jour-là, le gardien fait un peu de zèle, faisant mine d'avoir oublié ses clés, ce n'est pas vraiment un hasard. C'est Benoît Payan; le maire de Marseille en personne qui a demandé à ce qu'on joue les étourdis. D'après des élus locaux, il aurait en fait bien du mal à laisser Emmanuel Macron prendre seul la lumière dans sa ville pendant trois jours.

En plus d'être sur toutes les photos, il exige un tête-à-tête avec le président. "On a mis 5 milliards d'euros sur la table pour sa ville et lui, il nous bloque la route, fulmine un macroniste. Quel ingrat !". À Paris, Emmanuel Macron est informé dans la minute et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est furieux. Résultat pour le moment, le rendez-vous entre les deux n'est toujours pas calé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info