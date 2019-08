publié le 19/08/2019 à 05:45

C'est en quelque sorte la rentrée des classes ce lundi 19 août pour Emmanuel Macron. Les vacances sont terminées pour le président français qui reçoit son homologue russe Vladimir Poutine pour une visite de travail. Plusieurs dossiers internationaux seront notamment abordés avant la tenue du G7 à Biarritz le week-end prochain.

Au fort de Brégançon, cette rencontre a lieu dans un cadre idyllique, avec une vue à 360 degrés sur la mer Méditerranée. C'est dans cet écrin que les deux chefs d'État vont dialoguer de sujets jugés sensibles comme la désescalade nucléaire en Iran ou la sécurité en Syrie mais aussi le climat, précise l'Élysée.

Les deux dirigeants se retrouveront ensuite lors d'un dîner auquel participeront six autres par délégation, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La sécurité autour du fort est bien évidemment renforcée et la plage la plus proche du fort sera fermée au public.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le corps, sans vie, de Simon Gautier a été retrouvé au fond d'un ravin, sur la cote au sud de Naples, là où il était parti randonner. Le touriste français âgé de 27 ans était porté disparu depuis neuf jours.

Météo - Neuf départements de l'est de la France sont toujours placés en vigilance orange ce lundi 19 août en raison des orages. L'alerte est en revanche levée pour la Côte d'Or, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire et les Vosges.

Football - Mario Balotelli a retrouvé un club. L'ancien attaquant de Marseille et de Nice s'est engagé pour trois ans à Brescia, le club de la région où il a grandi et qui vient d'être promu en première division italienne.