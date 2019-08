publié le 18/08/2019 à 02:05

C'est avec un bain de foule qu'Emmanuel Macron a refermé, samedi 17 août à Bormes-les-Mimosas, la page des congés, à l'aube d'une rentrée chargée.

Devant le maire, des élus locaux, d'anciens combattants et quelques 200 à 300 invités, le président de la République, qui n'était sorti que trois fois depuis le début de ses vacances, a célébré "les héros d'aujourd'hui", citant les "élus de la République, membres de la sécurité civile, policiers, gendarmes, militaires, soignants".

Après cette séquence officielle, il a enchaîné sur un bain de foule d'une heure et demie, bronzé et tout sourire, en bras de chemise. Son épouse, le bras en écharpe, l'accompagnait. Quelque 500 personnes se pressaient sur la place principale de Bormes, et le président a enchaîné, dans une ambiance bon enfant, des dizaines de poignées de mains et de selfies.

Les retraites, un projet fondé sur la "solidarité publique"

Le président, qui fera sa véritable rentrée, lundi 19 août, par une rencontre avec Vladimir Poutine à Brégançon, cruciale avant le G7 du week-end prochain, en a profité pour faire passer quelques messages politiques, notamment sur les retraites, dont la réforme doit être "un vrai projet de société", fondé sur la "solidarité publique".

"Le système actuel ne peut pas durer, les jeunes n'ont plus confiance", a-t-il ajouté. "Je vais pas vous dire 'on va travailler jusqu'à 62 ans de toute éternité', ce serait pas vrai !" au vu de l'allongement de la vie, a-t-il argumenté face à deux femmes qui l'interpellaient.

Des convictions qu'il répétera probablement mercredi prochain, au conseil des ministres de rentrée, avec les deux dossier phares de l'automne en ligne de mire : les retraites et l'extension de la PMA à toutes les femmes.

"Il peut y avoir dans une société des divergences et des débats, il en faut, et il faut savoir les faire vivre. Mais il faut savoir aussi ce qui nous tient, d'où nous venons, ce qui nous lie et ce qui nous permet aussi d'embrasser l'avenir", a commenté Emmanuel Macron, en marge de son bain de foule : "L'héroïsme est encore là dans la société, nous avons cette force d'âme il nous faut maintenant la révéler".