Les infos de 5h - Le Parlement adopte définitivement le second volet du paquet pouvoir d'achat

Les sénateurs ont approuvé le budget rectifié pour 2022 par 233 voix contre 97, avec le soutien des groupes LR, centriste, RDPI à majorité En Marche, Indépendants et RDSE à majorité radicale. La gauche a voté contre. Cinq sénateurs centristes ont voté contre également, 3 se sont abstenus, de même que 11 LR.

Après un premier volet validé mercredi comprenant 20 milliards d'euros de dépenses, le budget rectifié pour 2022 (PLFR) ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont 9,7 pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Il prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.

"Ces premières semaines étaient décisives. L’adoption de trois textes importants est aussi une bonne nouvelle pour notre démocratie. Nous avons construit des solutions avec les parlementaires de la majorité et des membres de l’opposition de l’arc républicain. Nous avons prouvé que le compromis, demandé par les Français, était possible et accessible", s'est félicitée Élisabeth Borne.

