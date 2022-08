INVITÉ RTL - Mesures pouvoir d'achat : des "rustines" pour Frédéric Souillot, secrétaire général de FO

Le Parlement a définitivement adopté mercredi 3 août le premier volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Invité de RTL ce jeudi matin, Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, "persiste à parler de rustines" à propos de ces aides puisqu'elles sont "éphémères" et que l'inflation "va continuer d'augmenter", comme l'avait annoncé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, quelques minutes auparavant sur RTL.

Dans le premier volet, ont été votés l'augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% dans l'Hexagone et encore le triplement du plafond de la prime Macron pouvant être versée par les employeurs. Frédéric Souillot a tout de même tenu à saluer la mise en place rapide de ces mesures. "Elles s'appliquent immédiatement et c'est tant mieux", a-t-il avoué.

Pour lui, toutes les aides - dont l'aide exceptionnelle de rentrée - sont les bienvenues mais le secrétaire général de Force Ouvrière a soulevé le "paradoxe" du rachat de RTT qui "remet en cause la durée du temps de travail qui est de 35h" ou de la prime Macron qui ne permet pas d'apporter de garanties aux banques par exemple. "C'est avec le salaire qu'on construit sa vie", a-t-il ajouté.

D'ailleurs, concernant les salaires, Frédéric Souillot a déploré que "le coup de pouce au smic" ne soit pas "intervenu". L'augmentation du smic est juste liée à l'inflation, selon lui. "Le smic n'est pas au bon niveau et le gouvernement est d'accord avec ça puisqu'il rajoute 150 euros de prime d'activité", a-t-il assuré.

