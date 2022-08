Taïwan : l'escale de Nancy Pelosi a-t-elle été productive ?

Nancy Pelosi et Tsai Ing-wen dans le bureau présidentiel de Taipei

Les chefs de la diplomatie du G7 ont estimé ce mercredi 3 août que la Chine n'avait aucune justification pour utiliser la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan comme un prétexte à des manœuvres militaires excessives.

Nancy Pelosi a fini par quitter Taïwan en début d'après-midi mais des voix commencent à s'élever aux États-Unis sur le fait que son escale taïwanaise a été contreproductive. La crainte qui commence à se matérialiser avec les manœuvres militaires serait que la speaker ait fournit un prétexte à la Chine, une excuse, pour mettre Taïwan un peu plus sous pression. Une question se pose outre-Atlantique, Nancy Pelosi n'a t-elle pas suivi son propre agenda ? Serait-ce un dernier coup d'éclat, à 82 ans, avant de quitter la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat dans trois mois ?

L'élue de Californie a certes réitéré le soutien américain, mais Joe Biden ou Donald Trump avant lui l'avaient fait. Et le timing est délicat puisqu'elle ouvre un nouveau front diplomatique alors que Washington était déjà bien occupé avec la Russie, entre autres, la séparation des pouvoirs étant sacrée. La Maison-Blanche et le Pentagone n'ont pas empêché ce voyage que certains, y compris des adversaires républicains, ont qualifié de nécessaire et courageux. Mais c'est maintenant que l'on va mesurer les effets positifs ou négatifs de cette escale taïwanaise.

