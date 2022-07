Ligue 1 : le calendrier complet de la saison 2022-2023

La Ligue 1 reprend ses droits vendredi 5 août, avec une première rencontre au Groupama Stadium et une affiche entre Lyon et l'AC Ajaccio. Le club corse est l'un des trois promus de Ligue 2 avec Toulouse et Auxerre. Cette 1re journée de l'exercice 2022-2023 se poursuit samedi 6 août avec Strasbourg-Monaco à 17h et Clermont-PSG à 21h.

Les sept rencontres sont prévues dimanche 7 août : Toulouse-Nice à 13h, Angers-Nantes, Lens-Brest, Lille-Auxerre et Montpellier-Troyes à 15h, Rennes-Lorient à 17h05 et Marseille-Reims à 20h45. Notez que cette saison plus que jamais, la lutte pour le maintien s'annonce féroce puisque les quatre derniers clubs iront directement en Ligue 2 pour former une L1 à 18 en 2023-2024.

Les journées de Ligue 1 vont s'enchaîner jusqu'au 13 novembre. Le championnat de France fera alors une pause de plus d'un mois en raison de la Coupe du monde, organisée au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre. La saison de Ligue 1 redémarrera le mercredi 28 décembre. La 38e et dernière journée est programmé le 3 juin 2023. Découvrez l'intégralité des matches de Ligue 1, journée par journée, de cette nouvelle saison 2022-2023.

Découvrez le calendrier complet de la Ligue 1

1re journée :

Vendredi 5 août :

21h : Lyon - Ajaccio

Samedi 6 août :

17h : Angers - Nantes

21h : Clermont - PSG

Dimanche 7 août :

13h : Toulouse - Nice

15h : Lille - Auxerre

Lens - Brest

Strasbourg - Monaco

Montpellier - Troyes

17h05 : Rennes - Lorient

20h45 : Marseille - Reims

2e journée :



Vendredi 12 août :

21h : Nantes - Lille

Samedi 13 août :

17h : Monaco - Rennes

21h : PSG - Montpellier

Dimanche 14 août :

13h : Lorient - Lyon

15h : Ajaccio - Lens

Auxerre - Angers

Reims - Clermont

Troyes - Toulouse

17h05 : Nice - Strasbourg

20h45 : Brest - Marseille

3e journée :



Vendredi 19 août :

21h : Lyon - Troyes

Samedi 20 août :

17h : Monaco - Lens

21h : Marseille - Nantes

Dimanche 21 août :

13h : Strasbourg - Reims

15h : Angers - Brest

Clermont - Nice

Montpellier - Auxerre

Toulouse - Lorient

17h05 : Rennes - Ajaccio

20h45 : Lille - PSG

4e journée :



Vendredi 26 août :

21h : Ajaccio - Lille

Samedi 27 août :

17h : Auxerre - Strasbourg

21h : Lens - Rennes

Dimanche 28 août :

13h : Nantes - Toulouse

15h : Lorient - Clermont

Nice - Marseille

Brest - Montpellier

Troyes - Angers

17h05 : Reims - Lyon

20h45 : PSG - Monaco

5e journée :



Mercredi 31 août :

19h : Lyon - Auxerre

Monaco - Troyes

Montpellier - Ajaccio

Strasbourg - Nantes

Angers - Reims

21h : Lille - Nice

Marseille - Clermont

Lens - Lorient

Rennes - Brest

Toulouse - PSG

6e journée (2-4 septembre) :



Ajaccio - Lorient

Auxerre - Marseille

Clermont - Toulouse

Nantes - PSG

Montpellier - Lille

Nice - Monaco

Lyon - Angers

Brest - Strasbourg

Reims - Lens

Troyes - Rennes

7e journée (9-11 septembre) :



Ajaccio - Nice

Monaco - Lyon

Angers - Montpellier

Lorient - Nantes

Marseille - Lille

PSG - Brest

Lens - Troyes

Strasbourg - Clermont

Rennes - Auxerre

Toulouse - Reims

8e journée (16-18 septembre) :



Auxerre - Lorient

Clermont - Troyes

Nantes - Lens

Lille - Toulouse

Montpellier - Strasbourg

Nice - Angers

Lyon - PSG

Marseille - Rennes

Brest - Ajaccio

Reims - Monaco

9e journée (30 septembre - 2 octobre) :



Ajaccio - Clermont

Auxerre - Brest

Monaco - Nantes

Angers - Marseille

Lorient - Lille

PSG - Nice

Lens - Lyon

Strasbourg - Rennes

Toulouse - Montpellier

Troyes - Reims

10e journée (7-9 octobre) :



Angers - Strasbourg

Clermont - Auxerre

Lille - Lens

Montpellier - Monaco

Nice - Troyes

Lyon - Toulouse

Marseille - Ajaccio

Brest - Lorient

Rennes - Nantes

Reims - PSG

11e journée (14-16 octobre) :



Auxerre - Nice

Monaco - Clermont

Lorient - Reims

Nantes - Brest

PSG - Marseille

Lens - Montpellier

Strasbourg - Lille

Rennes - Lyon

Toulouse - Angers

Troyes - Ajaccio

12e journée (21-23 octobre) :



Ajaccio - PSG

Angers - Rennes

Clermont - Brest

Lille - Monaco

Montpellier - Lyon

Nice - Nantes

Marseille - Lens

Reims - Auxerre

Toulouse - Strasbourg

Troyes - Lorient

13e journée (28-30 octobre) :



Auxerre - Ajaccio

Monaco - Angers

Lorient - Nice

Nantes - Clermont

Lyon - Lille

PSG - Troyes

Lens - Toulouse

Strasbourg - Marseille

Brest - Reims

Rennes - Montpellier

14e journée (4-6 novembre) :



Ajaccio - Strasbourg

Angers - Lens

Clermont - Montpellier

Lorient - PSG

Lille - Rennes

Nice - Brest

Marseille - Lyon

Reims - Nantes

Toulouse - Monaco

Troyes - Auxerre

15e journée (11-13 novembre) :



Monaco - Marseille

Nantes - Ajaccio

Lille - Angers

Montpellier - Reims

Lyon - Nice

PSG - Auxerre

Lens - Clermont

Strasbourg - Lorient

Brest - Troyes

Rennes - Toulouse

16e journée (28 décembre) :



Ajaccio - Angers

Auxerre - Monaco

Clermont - Lille

Lorient - Montpellier

Nice - Lens

Marseille - Toulouse

PSG - Strasbourg

Brest - Lyon

Reims - Rennes

Troyes - Nantes

17e journée (1er janvier) :



Monaco - Brest

Angers - Lorient

Nantes - Auxerre

Lille - Reims

Montpellier - Marseille

Lyon - Clermont

Lens - PSG

Strasbourg - Troyes

Rennes - Nice

Toulouse - Ajaccio

18e journée (11 janvier) :



Ajaccio - Reims

Auxerre - Toulouse

Clermont - Rennes

Lorient - Monaco

Nantes - Lyon

Nice - Montpellier

PSG - Angers

Strasbourg - Lens

Brest - Lille

Troyes - Marseille

19e journée (13-15 janvier) :



Monaco - Ajaccio

Angers - Clermont

Lille - Troyes

Montpellier - Nantes

Lyon - Strasbourg

Marseille - Lorient

Lens - Auxerre

Rennes - PSG

Reims - Nice

Toulouse - Brest

20e journée (27-29 janvier) :



Ajaccio - Lyon

Auxerre - Montpellier

Clermont - Nantes

Lorient - Rennes

Nice - Lille

Marseille - Monaco

PSG - Reims

Strasbourg - Toulouse

Brest - Angers

Troyes - Lens

21e journée (1er février) :



Monaco - Auxerre

Angers - Ajaccio

Nantes - Marseille

Lille - Clermont

Montpellier - PSG

Lyon - Brest

Lens - Nice

Rennes - Strasbourg

Reims - Lorient

Toulouse - Troyes

22e journée (3-5 février) :



Ajaccio - Nantes

Auxerre - Reims

Clermont - Monaco

Lorient - Angers

Marseille - Nice

PSG - Toulouse

Strasbourg - Montpellier

Brest - Lens

Rennes - Lille

Troyes - Lyon

23e journée (10-12 février) :



Monaco - PSG

Angers - Auxerre

Clermont - Marseille

Nantes - Lorient

Lille - Strasbourg

Montpellier - Brest

Nice - Ajaccio

Lyon - Lens

Reims - Troyes

Toulouse - Rennes

24e journée (17-19 février) :



Auxerre - Lyon

Lorient - Ajaccio

Nice - Reims

PSG - Lille

Lens - Nantes

Strasbourg - Angers

Brest - Monaco

Rennes - Clermont

Toulouse - Marseille

Troyes - Montpellier

25e journée (24-26 février) :



Ajaccio - Troyes

Monaco - Nice

Angers - Lyon

Clermont - Strasbourg

Lorient - Auxerre

Nantes - Rennes

Lille - Brest

Montpellier - Lens

Marseille - PSG

Reims - Toulouse

26e journée (3-5 mars) :



Montpellier - Angers

Nice - Auxerre

Lyon - Lorient

PSG - Nantes

Lens - Lille

Strasbourg - Brest

Rennes - Marseille

Reims - Ajaccio

Toulouse - Clermont

Troyes - Monaco

27e journée (10-12 mars) :



Ajaccio - Montpellier

Auxerre - Rennes

Monaco - Reims

Angers - Toulouse

Clermont - Lens

Lorient - Troyes

Nantes - Nice

Lille - Lyon

Marseille - Strasbourg

Brest - PSG

28e journée (17-19 mars) :



Ajaccio - Monaco

Montpellier - Clermont

Nice - Lorient

Lyon - Nantes

PSG - Rennes

Lens - Angers

Strasbourg - Auxerre

Reims - Marseille

Toulouse - Lille

Troyes - Brest

29e journée (31 mars - 2 avril) :



Auxerre - Troyes

Monaco - Strasbourg

Angers - Nice

Clermont - Ajaccio

Nantes - Reims

Lille - Lorient

Marseille - Montpellier

PSG - Lyon

Brest - Toulouse

Rennes - Lens

30e journée (7-9 avril) :



Ajaccio - Auxerre

Angers - Lille

Lorient - Marseille

Nantes - Monaco

Montpellier - Toulouse

Nice - PSG

Lyon - Rennes

Lens - Strasbourg

Reims - Brest

Troyes - Clermont

31e journée (14-16 avril) :



Auxerre - Nantes

Monaco - Lorient

Clermont - Angers

Lille - Montpellier

Marseille - Troyes

PSG - Lens

Strasbourg - Ajaccio

Brest - Nice

Rennes - Reims

Toulouse - Lyon

32e journée (21-23 avril) :



Ajaccio - Brest

Auxerre - Lille

Angers - PSG

Lorient - Toulouse

Nantes - Troyes

Montpellier - Rennes

Nice - Clermont

Lyon - Marseille

Lens - Monaco

Reims - Strasbourg

33e journée (28-30 avril) :



Monaco - Montpellier

Clermont - Reims

Lille - Ajaccio

Marseille - Auxerre

PSG - Lorient

Strasbourg - Lyon

Brest - Nantes

Rennes - Angers

Toulouse - Lens

Troyes - Nice

34e journée (5-7 mai) :



Ajaccio - Toulouse

Auxerre - Clermont

Angers - Monaco

Lorient - Brest

Nantes - Strasbourg

Nice - Rennes

Lyon - Montpellier

Lens - Marseille

Reims - Lille

Troyes - PSG

35e journée (12-14 mai) :



Monaco - Lille

Clermont - Lyon

Montpellier - Lorient

Marseille - Angers

PSG - Ajaccio

Lens - Reims

Strasbourg - Nice

Brest - Auxerre

Rennes - Troyes

Toulouse - Nantes

36e journée (19-21 mai) :



Ajaccio - Rennes

Auxerre - PSG

Lorient - Lens

Nantes - Montpellier

Lille - Marseille

Nice - Toulouse

Lyon - Monaco

Brest - Clermont

Reims - Angers

Troyes - Strasbourg

37e journée (27 mai) :



Angers - Troyes

Clermont - Lorient

Lille - Nantes

Montpellier - Nice

Lyon - Reims

Marseille - Brest

Lens - Ajaccio

Strasbourg - PSG

Rennes - Monaco

Toulouse - Auxerre

38e journée (3 juin) :



Ajaccio - Marseille

Auxerre - Lens

Monaco - Toulouse

Lorient - Strasbourg

Nantes - Angers

Nice - Lyon

PSG - Clermont

Brest - Rennes

Reims - Montpellier

Troyes - Lille

