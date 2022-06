C'est donc une première, une femme va présider les séances à l'Assemblée nationale, même si les Français la connaissent encore mal.

Et pour cause, Yaël-Braun Pivet, ce n'est pas le genre de politique à squatter les plateaux de télévision. Elle a 51 ans, ancienne avocate pénaliste, et il y a 5 ans, lorsqu'elle a pris les rênes de la prestigieuse Commission des lois de l'Assemblée, elle était complètement novice. Des débuts parfois compliqués, des séances parfois chahutées, mais aujourd'hui les élus de tous les bancs louent une présidente respectée.

Et c'est une lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules, d'autant plus que Yaël-Braun Pivet n'était pas la candidate choisie par l'Élysée, n'étant pas une proche d'Emmanuel Macron. Mais la voilà propulsée à la tête d'une des assemblées les plus difficiles à mener de la Ve République.

À écouter également dans votre journal

Procès du 13 novembre - Après 10 mois d'audiences, toutes les parties sont désormais suspendues à la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris. Elle est attendue dans la soirée.

Maisons Phoenix - C'était l'un des symboles des Trente Glorieuses, et de l'accession à la propriété des classes populaires. Les maisons Phoenix vont disparaître, car le groupe qui les construit est placé en redressement judiciaire.

Salaires - Alors que leur point d'indice est gelé depuis 5 ans, les fonctionnaires vont enfin être augmentés de 3,5% à partir du 1er juillet, auxquels s'ajoutent les 1,5% annuels.

