Échange musclé ce mardi soir entre Christophe Castaner et Éric Ciotti. Alors qu'il entendu ce mardi soir par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à la suite de l’attaque de la Préfecture de police de Paris, le député des Alpes-Maritimes s'en est directement pris au ministre de l'Intérieur. "Vous avez altéré la crédibilité de votre fonction", lui a asséné Éric Ciotti au sujet de ses propos hâtifs après le drame. "J'ai demandé ce week-end une commission d'enquête parlementaire avec Christian Jacob", a assuré le député.

"Qu'ai-je dit ? La vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprimais", lui a répondu le ministre. Christophe Castaner a ensuite expliqué qu'il y a par la suite des enquêtes "qui peuvent révéler des faits différents", ce qui a été en l'espèce le cas. "Vous les personnalisez sur le ministre en charge des responsabilités aujourd'hui, c'est votre choix", continue le ministre.

"Ma responsabilité (...), c'est celle d'avoir pu, ces derniers trois jours, être en lien constant avec les familles des victimes et de passer beaucoup plus de temps à les écouter qu'à vous écouter sur les plateaux télé", a finalement asséné de manière incisive Christophe Castaner à Éric Ciotti.

À écouter également dans ce journal

- Manifestations : Les paysans étaient sur le bitume ce mardi. Ils se sont positionnés à des carrefours stratégiques à travers tout le pays. Des agriculteurs mobilisés pour faire part de leur détresse et lutter contre l'agri-bashing et les normes sur les pesticides. À Aix-en-Provence, ils étaient une bonne centaine devant la sous-préfecture.



- Incendie à Rouen : 700 personnes étaient réunies à Rouen ce mardi soir pour demander la plus grande clarté aux autorités comme aux responsables de l’usine Lubrizol sur les effets inhérents à ce genre de propagation de fumée noire, mal identifiée pour l'heure. Les manifestants réclament transparence, vérité et une expertise indépendante pour mesurer les conséquences de l'accident .



- Politique : Invitée à l'antenne de RTL, Marine Le Pen qui avait appelé à la démission de Christophe Castaner après l'attaque de la préfecture de Paris, en appelle désormais à celle d'Édouard Philippe. "S'il assume tout, il doit lui-même présenter sa démission", déclare-t-elle.



- Football : C'est le retour du bras de fer entre clubs et équipes nationales. Laissé au repos ce week-end, Killian Mbappé, du PSG, et Lucas Hernandez, du Bayern Munich,

sont bien arrivés hier à Clairefontaine et font toujours partie du groupe retenu par le sélectionneur national.