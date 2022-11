Les infos de 5h - Affaire McKinsey : quelles sont les deux informations judiciaires ouvertes par le PNF ?

Emmanuel Macron est visé par deux informations judiciaires concernant l'intervention de cabinets de conseil privés comme McKinsey en 2017 et en 2022. C'est le parquet national financier (PNF) qui enquête depuis fin octobre. "La justice devra enquêter en toute indépendance", a sobrement commenté l'Élysée dans la soirée.

Il y a une information judiciaire pour tenue non conforme des comptes de campagne. Plusieurs membres du cabinet McKinsey ont accompagné Emmanuel Macron bénévolement, en 2017, pour l'aider à rédiger son programme de candidat. Est-ce que tout ça a été fait selon les règles ? Est-ce qu'il avait le droit d'effectuer ce travail de cette façon gratuitement ? C'est ce que va chercher à savoir le PNF.

Il y a une seconde information judiciaire, pour favoritisme. Cela se passe pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'État a fait appel au cabinet McKinsey à de nombreuses reprises et ce n'était plus gratuit. Est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur ? Une forme de remerciement pour services rendus et donc de favoritisme. Là aussi, le PNF va enquêter. Pour l'instant, l'Élysée prend note, mais refuse de commenter. Pas plus que les proches d'Emmanuel Macron qui ont participé à ses victoires électorales.

A écouter également dans ce journal

Droit à l'avortement - Les députés ont adopté jeudi 24 novembre un texte en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.

Violences conjugales - Emmanuel Macron va se déplacer à Dijon vendredi 25 novembre pour évoquer les violences faites aux femmes.

Assemblée nationale - La soirée a été très tendue à l'assemblée jeudi 24 novembre. Le député de la Guadeloupe Olivier Serva a lancé, excédé, "tu vas la fermer !", à un député de Renaissance.

