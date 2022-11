Les infos de 5h - : à Lille, les habitants de la rue Pierre Mauroy sont inquiets après l'effondrement de deux immeubles

À Lille, les expertises sont toujours en cours pour tenter de comprendre pourquoi un bâtiment s'est effondré samedi matin. Une chose est sûre : le bâtiment n'était pas considéré comme insalubre. Le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, se rendra sur place ce lundi matin.

Le drame a fait une victime, un médecin de Calais, qui s'était fait prêter un appartement par des amis pour passer la nuit. Les habitants des immeubles voisins ont été évacués. Julien a dû quitter son logement à la hâte samedi matin juste après l'effondrement des deux immeubles en face de chez lui. Ce dimanche, il a pu revenir chercher quelques affaires chez lui, mais il a peur. "Dans mon cas à moi, je ne suis pas sûr de rester dans cet immeuble, parce qu'il est vétuste et un cas comme ça, on n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Cela fait plusieurs fois que l'on fait remonter le problème aux propriétaires qui ne font pas grand-chose", explique-t-il.

Dans cette rue, les bâtiments sont anciens et vétustes. Pour l'urbaniste Marc Dumont, c'était le cas des numéros 43 et 44. "Ce bâtiment était vétuste et pour une raison inconnue a été fragilisée de façon critique. La clé d'explication va devoir être portée sur la fragilité. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, la fragilisation de l'édifice a entrainé sa chute", analyse-t-il au micro de RTL.

Les expertises pour trouver les causes de cet effondrement peuvent prendre du temps. Et pour le moment, par sécurité, les habitants de la rue Pierre Mauroy ne sont pas autorisés à retourner dans leur logement.

À écouter également dans ce journal

International - La personne qui a posé la bombe dans la rue d'Istiklal dimanche à Istanbul, faisant au moins six morts dans cette artère commerçante, a été arrêtée. La Turquie a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) d'avoir causé l'attentat.

Éducation - Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le retour d'un enseignement des mathématiques "obligatoire" à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première.

Culture - RTL révèle que Michel Polnareff lancera le 24 mai 2023 au Palais Nikaïa de Nice une nouvelle tournée totalement inédite.

