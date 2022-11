Les infos de 12h30 - Effondrement d'immeubles à Lille : que s'est-il passé ?

Ce samedi 12 novembre au matin, deux immeubles situés dans la rue Pierre Mauroy en plein centre de Lille, se sont effondrés. Une personne a été sortie des décombres, une autre est portée disparue. Un plus lourd bilan a pu être évité grâce à la présence d'esprit d'un jeune étudiant qui a rapidement donné l'alerte.

Vers 9 heures du matin, Célia, une habitante de la rue, a confié avoir entendu un bruit lourd qui ressemblait à un tremblement de terre : "Cinq minutes après, j'ai entendu mon voisin descendre les escaliers. Je suis aussi descendu, mais on lui a dit d'évacuer tout de suite. Il y avait une grosse fumée et on ne voyait plus rien dans la rue", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

L'un des deux immeubles était inhabité, tandis que dans l'autre, la dizaine d'habitants avait déjà été évacuée cette nuit. Vers 3 heures du matin, un étudiant avait en effet prévenu les secours après avoir constaté que la porte et les murs du bâtiment étaient gondolés. "Sitôt la police municipale et les pompiers sont arrivés et on a évacué les personnes qui habitaient là. J'en tremble encore, car ci cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré, il y aurait des morts ce matin", a confié la maire de Lille, Martine Aubry.

Par sécurité, les immeubles mitoyens ont aussi été évacués. La rue Pierre Mauroy est pour le moment fermée au public.

À écouter également dans ce journal

