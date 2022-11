Turquie : au moins 6 morts et 58 blessés après une forte explosion à Istanbul

Le bilan pourrait s'alourdir. Dimanche 13 novembre, au moins 6 personnes ont perdu la vie et 58 autres ont été blessées dans une forte explosion au cœur d'Istanbul, selon un dernier bilan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un "vil attentat" en direct à la télévision. "Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis", a-t-il affirmé, deux heures après l'explosion survenue dans l'artère commerçante d'Istiklal.

Cette explosion d'origine inconnue pour l'heure a retenti dimanche après-midi peu après 16h00 dans une rue très fréquentée au cœur d'Istanbul, ont rapporté les médias turcs.

"Des équipes de police, de santé, des pompiers et de secours ont été acheminées sur place. Nous avons des blessés et des pertes de vie", avait-il indiqué précédemment.

Selon les images diffusées par les réseaux sociaux du moment de l'explosion, celle-ci est entendue de loin, accompagnée de flammes et déclenche aussitôt un mouvement de panique. Un large cratère noir est également visible sur ces images, ainsi que plusieurs corps à terre à proximité.

