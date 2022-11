INFO RTL - Michel Polnareff repart en tournée en 2023

Il avait frôlé la mort en décembre 2016 victime d'une embolie pulmonaire bilatérale en pleine tournée. Les dernières dates avaient dû être annulées. Michel Polnareff était reparti dans la foulée aux États-Unis. On pensait que l'iconique chanteur à lunettes ne remonterait peut-être jamais sur scène.

RTL vous révèle que Michel Polnareff reprend la route pour une vingtaine de dates. Le chanteur lancera le 24 mai 2023 au Palais Nikaïa de Nice une nouvelle tournée totalement inédite puisqu'il chantera depuis une scène centrale ! "J'espère que ça pas tourner trop vite et que je vais pas devenir un micro-ondes", plaisante Michel Polnareff au micro de RTL. Le show devrait être divisé en deux : une première partie sera en piano-voix, une seconde avec des musiciens.

Michel Polnareff se produira dans plusieurs Zénith et arénas de France au printemps et au début de l'été prochain. Il sera au Zénith de Nantes le 30 mai, à Poitiers le 31 mai, le 1er juin à Orléans, le 3 juin à Saint-Etienne, le 4 juin à Genève, le 5 juin à Dijon, le 9 juin à Brest, le 10 juin à Rouen, le 11 juin à Amiens, le 15 juin à Reims, le 17 juin à Amnéville, le 18 juin à Strasbourg, le 22 juin à Bordeaux, le 23 juin à Toulouse, le 24 juin à Clermont-Ferrand, le 30 juin à Bruxelles, le 1er juillet à Douai. Michel Polnareff jouera à l'Accor Arena de Paris le 2 juillet 2023.

Michel Polnareff chantera aussi dans deux festivals : le 16 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon et le 8 juillet au Festival de Nîmes. La scène centrale ne pourra pas être utilisée sur ces deux dates.

Le retour de l'affiche polémique et mythique de 1972

Son dernier album d'inédits Enfin !, sorti en 2018, avait été promu depuis Las Vegas. Cela fait donc six ans que le chanteur de 78 ans n'est pas revenu en France. Michel Polnareff a reçu RTL, à quelques jours de la sortie de Polnareff chante Polnareff, le 18 novembre, album où il revisite en piano-voix ses plus grands succès.

Il a confirmé lors de cet entretien son retour scénique : "On va faire le piano-voix. Je me pose déjà la question 'est-ce qu'on peut tenir toute une soirée avec que du piano-voix ?' Ça va être une expérience différente puisque quand vous rentrez avec une rythmique, cela vous porte. D'y aller tout seul, ça change un peu les données." Et Michel Polnareff d'ajouter : "Ce que je veux, c'est qu'on passe tous un bon moment. Il va falloir que je fasse une remise en forme".

C'est possible que ce soit ma dernière tournée Michel Polnareff sur RTL

Alors qu'il a fêté ses 78 ans cet été, le chanteur confesse "c'est possible que ce soit ma dernière tournée, mais je le pense à chaque tournée, depuis la première !" Et d'ajouter qu'une tournée est toujours une épreuve physique pour lui : "C'est un grand plaisir et en même temps c'est dangereux. Regardez la dernière ! J'ai quand même failli y passer."

Pour promouvoir cette tournée, son nouveau producteur a eu l'idée de réinventer l'affiche mythique et polémique de 1972 pour son concert à l'Olympia. Un show baptisé à l'époque Polnarévolution. Sur cette affiche, Michel Polnareff - habillé en Paco Rabanne avec un chapeau - était de dos et montrait ses fesses. Cette affiche lui avait valu une condamnation à l'époque pour attentat à la pudeur (un délit qui n'existe plus aujourd'hui) 10 francs par affiche posée soit 60.000 francs d'amende.

L'affiche officielle de la tournée de Michel Polnareff en 2023 Crédit : RTL

Sur la nouvelle version, les fesses de Michel n'apparaissent pas une... mais trois fois ! Polnareff est triplé, sa chemise est une fois en bleue, une fois en blanche et une fois en rouge pour créer un effet drapeau français. À la question ? "Vous n'avez pas voulu refaire la photo avec vos fesses d'aujourd'hui ?", le chanteur a répondu avec une formule toute polnareffienne : "J'y ai pensé mais j'ai décidé de m'assoir dessus".



L'interview de Michel Polnareff sera à découvrir en intégralité le vendredi 18 novembre sur RTL.

